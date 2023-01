Alcalde (e) de Piojó se niega a suspender corralejas, pese a riesgo de que se propague enfermedad

“Las fiestas van porque van”, dijo el funcionario frente a la advertencia del ICA por un mal infectocontagioso que padecen porcinos de la región en Atlántico.

Se trata de estomatitis vesicular tipo new jersey, que afecta a los cerdos del corregimiento de Hibacharo.

Es un mal endémico de fácil transmisión a los animales y humanos que están en contacto con el animal enfermo.

“Cuando se presenta un foco de enfermedad deben tomarse medidas en el área de la zona afectada (…) y que no se autoricen las corralejas en Piojó es precisamente como una medida de prevención sanitaria para evitar que la enfermedad tenga mayor difusión”, precisó el director regional del ICA, Ovidio Rondón.

Sin embargo, Juan de Dios Jiménez, alcalde (e) de la población atlanticense, no acatará la orden y advirtió que “las fiestas van porque van, porque esta es una cultura de nuestro municipio”.

Las fiestas de Piojó se realizarán este fin de semana.

Vea también:

¡San Antonio bendito, dame un novio bonito!: solteras celebran fiesta del patrono de Soledad