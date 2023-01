Alcalde electo de Cartagena se entregó a las autoridades para cumplir tres días de arresto

William Dau atenderá la orden judicial, emanada por supuesta injuria y calumnia en contra del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay.

El burgomaestre también deberá responder por el mismo cargo, ante una acusación que hizo el empresario Alfonso Hilasca. Dau no ha aclarado si cumplirá los tres días adicionales.

A su llegada a la instalación policial, donde permanecerá dos días, el nuevo mandatario de Cartagena aseguró: “prefiero cárcel por correcto y no cárcel por corrupto, pero espero que esta sea la última vez, porque como he dicho muchas veces: me tengo que preparar para gobernar a una ciudad de más de un millón de habitantes, no puedo seguir peleando con los malandrines”.

Agregó que se retractará de las declaraciones que involucran al gobernador del departamento y al empresario.

“Cumpliré la orden judicial de retractarme una vez termine aquí mi orden de arresto”, sostuvo.

Sobre las condiciones de arresto, la Policía explicó que el sitio de reclusión donde permanecerá Dau cumple con todas las garantías de seguridad y comodidad.

“Es un casino donde están las habitaciones donde los oficiales normalmente reposan en la noche, muy sencillo todo por supuesto”, dijo el general Henry Sanabria, comandante de Policía de Cartagena.

El alcalde electo cumplirá la orden acompañado de su esposa.

“Siempre ha sido así, yo siempre lo he protegido, lo he respaldado en todo y esto no puede ser la excepción. El amigo es en las buenas y en las malas también”, dijo Cynthia Pérez, primera dama de Cartagena.

Asimismo, los voluntarios de su campaña mostrarán su apoyo al mandatario, apostándose en la parte exterior de la edificación donde permanecerá recluido.

Le puede interesar: William Dau, futuro alcalde de Cartagena, usará cazatalentos para escoger su gabinete