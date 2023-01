Alerta por desaparición de dos paquistaníes en Cartagena

Llegaron como tripulantes de un buque de carga y salieron, aparentemente, a conocer el centro histórico. Desde entonces no se sabe de ellos.

Completan ocho días desaparecidos. Aunque se cree que los extranjeros habrían abandonado La Heroica, las autoridades no tienen reportes formales de la terminal de transporte, el Aeropuerto Rafael Núñez o los puertos marítimos.

“Salieron con ropa para una semana y no han regresado, hasta ahí tenemos la línea investigativa, no se han reportado ni como secuestrados ni nada”, dijo el coronel Boris Albor, subcomandante de Policía Cartagena.

Las primeras hipótesis apuntan a que Haidar Ali Khan y Habib Anuar, de 39 y 36 años respectivamente, salieron de Cartagena rumbo al Golfo de Urabá para cruzar hasta Panamá y avanzar ilegalmente a los Estados Unidos, una práctica común en la zona.

También se evalúa la posibilidad de que se encuentren en territorio colombiano, porque, de acuerdo con las autoridades, preguntaron al taxista que los transportó por última vez dónde quedaba Chocó.

Por ahora, sus pasaportes siguen en manos de Migración Colombia, pues el buque que los transportaba partió.