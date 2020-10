Ana del Castillo amenaza a portero de clínica con dejarlo sin empleo

De arrogante califican a Ana del Castillo luego de un polémico video en el que se ve cómo amenaza a un portero de la Clínica Erasmo de Valledupar con dejarlo sin empleo si no le abría las puertas del centro médico para que fuera atendida porque supuestamente está contagiada con COVID-19.

“Yo te grabo y suspenden a la clínica si no me abres. Con los seguidores que yo tengo, si no me abres, suspenden a la clínica, ¿quieres que lo haga? Ah, listo”, dijo la cantante, que efectivamente cuenta con 1,8 millones de seguidores en Instagram y es uno de los personajes más influyentes en esa red social en Colombia.

Según la polémica artista, el centro asistencial se negó a prestarle el servicio médico, a pesar de que ella aseguró estar contagiada con coronavirus.

“Tengo COVID, están prestando servicio y no me abren, aquí en la clínica Erasmo de Valledupar no me prestan servicio, tengo COVID y no me abren”, dijo la mujer.

El hecho fue difundido en Twitter, donde hubo críticas tanto para Ana del Castillo como para el centro asistencial.

“Con los seguidores que tengo, te cierran la clínica y pierdes el trabajo”, así le dice ANA DEL CASTILLO al vigilante de una clínica de Valledupar donde no la deja ingresar. La cantante manifiesta tener Covid - 19. pic.twitter.com/mlhQ3H2isk — El Circular de Pivijay (@circularpivijay) October 24, 2020

Publicidad



Noticiascaracol.com intentó comunicarse con la Clínica Erasmo vía telefónica para conocer su respuesta ante lo ocurrido y uno de sus funcionarios aseguró que no estaba autorizado para dar declaraciones y colgó el teléfono.

Este episodio ha sido calificado como un nuevo caso de ‘usted no sabe quién soy yo’, en el que un famoso o una persona con un cargo de influencia esgrime su posición para verse favorecido.

Según cifras de la Alcaldía de Valledupar, en esa ciudad del Caribe colombiano se han confirmado 16.445 casos de COVID-19, hay 957 activos y la ocupación de las UCI está con 40 por ciento en adultos.