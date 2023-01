Ana del Castillo se defendió ante críticas por salir cantando en ropa interior

El público de Necoclí se sorprendió al ver a la cantante de vallenato presentándose en tarima con un sostén.

Aunque muchos criticaron la forma de vestir de Ana del Castillo, en un concierto donde había niños, la intérprete respondió a sus detractores diciendo que los menores no deberían de estar autorizados por sus padres para asistir a dichos eventos donde es común el licor.

“Dese cuenta si su hijo hizo tareas, o su hijo comió, desayunó, o que está aprendiendo en el colegio, porque no sé que hace un niño de 7 o 8 años, a las 3 y 4 de la mañana, que es como canto yo, en un toque de adultos, donde hay licor y hay de todo”, aseveró Ana del Castillo.

Sobre su atuendo dijo que era libre de vestir como quisiera.

“¿Quién me dice que no me lo ponga? ¿Acaso estoy robando? ¿Yo le estoy robando plata a usted? ¿Le estoy pidiendo ropa?”, completó.

Este es el video del concierto.

