Aparente caso de maltrato animal en Santa Marta: perro cayó desde un tercer piso

Un posible caso de maltrato animal se presentó en pleno centro histórico de Santa Marta, luego de que un perro fuera, al parecer, lanzado desde un tercer piso, causándole fracturas en ambas extremidades delanteras.

Pepe, como es llamado el can, subió al tercer piso de la casa de un vecino. Momentos después, una cámara de seguridad captó cómo es aparentemente lanzado al vacío por alguien cuya identidad se desconoce.

Carlos Hurtado, dueño del perro, contó: “Él se subió hasta allá arriba y lo lanzaron (o se lanzó), no sé qué pasó allá arriba porque un perro no se cae solo o no sé si fue que lo asustaron y se cayó”.

Con la ayuda de Hurtado y la presencia de autoridades policiales, Pepe se recupera satisfactoriamente de las fracturas que sufrió en las patas.

A su vez, el animalista Lorenzo Bonilla se pronunció y afirmó que el can se está recuperando, pero que “lamentablemente sus dos patas delanteras se encuentran mal y están enyesadas”. Igualmente resaltó que es preocupante lo que le sucedió a Pepe, bien sea porque lo hayan lanzado desde el tercer piso o se trate de un tema de omisión.

Ante el preocupante hecho, la Secretaría de Gobierno de Santa Marta y la Fiscalía buscan al responsable de la condición de Pepe.

El secretario de Gobierno de Santa Marta, Marcelino Cadavid, afirmó que junto a la Fiscalía están haciendo las investigaciones correspondientes, pero determinó que la agencia de gobierno es la que debe estudiar el hecho, pues está tipificado por un delito dentro del artículo 164 de maltrato animal.

El coronel Carlos Ardila, comandante operativo de la Policía de Santa Marta, reveló que están “tratando de determinar cuáles fueron los móviles y la situación”. La Policía ambiental y de protección animal abrió una investigación y pidió respeto por la vida de los animales.