Aparición de babilla de más de un metro causó tremendo susto en parque de Santa Marta

¿Se imagina usted estar departiendo con algunos amigos en un parque y que de repente salga una babilla? Eso sucedió en un parque de Santa Marta , cuando un reptil, que al parecer llegó a ese humedal arrastrado por las aguas lluvias, causó sorpresa y hasta temor en la comunidad.

La babilla de un metro y medio de longitud salió a la zona de la grama a alimentarse cuando fue avistada por varios transeúntes, que grabaron con sus celulares. Su aparición generó asombro, pues el humedal es ampliamente concurrido por niños y turistas.

“El animal en sí no es peligroso. Recordemos que el humedal se nutre por diferentes fuentes de agua, en este caso de corrientes superficiales y de las quebradas que aparecen en las épocas de lluvia, eso es lo que mantiene vivo a nuestro humedal y la babilla llegó por ese tránsito”, señaló Jaime Avendaño, director del Departamento de Medio Ambiente de Santa Marta.

La babilla no es peligrosa: autoridad ambiental

La aparición del reptil no deja de causar curiosidad y temor entre los visitantes del Parque del Agua en Santa Marta.

“No es tan bueno porque puede afectar a algún niño”, aseguró Alfredo Espinosa, visitante del parque.

“Uno no sabe cómo puede reaccionar ese animal y uno también no sabe cómo reacciona”, expresó Yarith Díaz.

En aras de evitar algún tipo de inconvenientes del reptil con la comunidad, Amoblamiento Urbano hará un cerramiento con una malla en el Parque del Agua.

Recomendaciones si se encuentra una babilla

“No la molestemos, no es necesario, ella no es agresiva, no va a pelear contigo a menos que tú comiences a agredirla. Lo otro, respetar que es una zona de interés, el humedal no es una piscina, no es una zona de baño, es una zona para preservar y conservar las especies que pueden llegar allí”, agregó Jaime Avendaño.

La preservación de esta especie es fundamental para que los humedales se sigan manteniendo vivos.