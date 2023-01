Artistas vallenatos alistan el ‘Turcotón’, una iniciativa para salvar la escuela del Turco Gil

La casa donde comenzó a escribirse la historia del más grande formador de acordeoneros está a punto de ser desalojada por una deuda cercana a los $400 millones.

El maestro Andrés ‘El Turco’ Gil, quien es el responsable de que un acordeón sonara por primera vez en la Casa Blanca, contó que luego de que su escuela de artistas dejara de producir el dinero necesario para sostenerse, no le quedó más remedio que embarcarse en un viaje de préstamos con bancos y ‘pagadiarios’ para poder continuar su labor.

“El banco está en su razón, a mí me tocó hipotecar la casa, a raíz de que llevo ya cuatro o cinco años sin cómo sostener la escuela donde tengo muchos niños desplazados, vulnerables y de escasos recursos", señaló la leyenda del vallenato.

El lugar donde funciona la academia y museo ‘El rinconcito del Turco Gil’, también es el albergue de muchos pequeños que pretenden encontrar en el folclor una razón para continuar luchando.

"Me siento muy mal por mi hija, por los niños, porque él es quien los acoge a todos. Él los acoge como si fueran su familia", dijo Rosalía González, amiga del maestro.

Andrés ‘Turco’ Gil ha dedicado 37 de sus 70 años de vida a formar artistas y a darle oportunidad laboral a sus colegas.

"Ha sacado acordeoneros como Sergio Luis Rodríguez, Camilo Carvajal y Daniel Maestre, que es el acordeonero de Peter Manjarrés, entonces siempre tengo en el foco que el maestro es un gran líder en cuanto a la enseñanza del acordeón", aseguró Pedro Jiménez, aprendiz de este instrumento.

Artistas de la música vallenata preparan un gran concierto el próximo 30 de junio para ayudar a este juglar. Diferentes organizaciones se sumaron a la iniciativa y ya tienen todo listo para la jornada de recolección de fondos denominada ‘Turcotón’.