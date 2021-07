Asesinan a niño de 11 años dentro de su casa en Barranquilla

Un niño de 11 años fue asesinado dentro de su casa en Barranquilla. El menor se encontraba, presuntamente, bajo el cuidado del padrastro porque su mamá había viajado a Bogotá.

Un familiar acudió a la vivienda del pequeño ubicada en el barrio Sourdís, suroccidente de Barranquilla, quien halló la terrible escena.

El cuerpo del menor se encontraba acostado en una cama.

Carlos Sequeda, abuelo del niño, relató en Noticias Caracol que un hermano suyo fue quien le dio la noticia del crimen.

“Me dijo: ‘a Fernando lo mataron’”, manifestó.

El abuelo lo esperaba a comer, como siempre acostumbraba, pero al ver que el niño no llegaba, los familiares decidieron ir a la casa y hallaron su cuerpo sin vida.

Sobre el padrastro, Sequeda afirmó que lo vieron salir de la casa el lunes en la tarde.

“Mi hija no tiene mucho tiempo de estar viviendo con el susodicho ese. Yo no lo he tratado mucho de palabras a penas. A él lo vieron que salió el lunes a las 2 de la tarde de aquí”, contó.

La Policía espera los resultados de Medicina Legal para establecer cómo fue asesinado el menor y verificar también si fue víctima de abuso.

“Desde el día de ayer cuando se tiene conocimiento del hecho, las unidades adscritas al modelo de vigilancia comunitaria por cuadrante llegan al lugar, se hacen las actividades de Policía judicial, se realiza la inspección técnica a cadáver, se traslada el cuerpo a Medicina Legal y estamos esperando los resultados”, detalló el coronel Álex Suárez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.