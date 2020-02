Asesinan y abandonan a conductor en un hurto y su pasajero aparece muerto después

Delincuentes dejaron el vehículo, usado para el transporte informal, a 3 kilómetros de donde estaba la primera víctima. La segunda fue hallada dentro del carro.

El doble crimen ocurrió en la noche del domingo, cuando el conductor y su pasajero se movilizaban entre Maicao y Riohacha, en La Guajira.

El conductor asesinado fue identificado como Luis Mejía.

Según su esposa, Katerine Zúñiga Mejía, en el sitio del crimen "no encontramos su celular, no hemos encontrado sus documentos, el carro no está en el lugar donde encontramos su cuerpo”.

“El carro estaba más o menos a tres kilómetros, adentro de una trocha, donde había otra persona muerta”, agregó.

Conductores molestos por la inseguridad en La Guajira, como Manuel Gómez, aseguran que los delincuentes, incluso, “nos están secuestrando los vehículos pa’ pedir rescate”.

Una denuncia similar hizo Emir Zúñiga, quien afirmó: "No podemos tener un carro en buen estado porque nos lo roban, después nos llaman a pedir rescate por una suma muy alta, entonces tememos por nuestras vidas".

El coronel Henry Sandoval, comandante de la Policía de La Guajira, afirmó que tienen "una muy buena línea de investigación y pronto daremos con los responsables para que respondan ante las autoridades".

La Policía de carreteras aumentó los operativos en la zona donde ocurrieron los hechos, mientras un grupo especial de la institución y la Fiscalía continúa las investigaciones.