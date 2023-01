Asesinato a bala de lideresa social aumenta tensión en Cartagena

Aunque el principal sospechoso es su exesposo, la muerte de Yadira Rodríguez por 7 impactos genera preocupación ante la seguridad de los dirigentes.

Los líderes no solo están angustiados por el alto número de amenazas, sino por la falta de protección.

“En la Ciudad de Cartagena tenemos 31 líderes amenazados y solamente 7 tenemos protección, y de los 7, 3 nada más tenemos escolta, los otros 4 tienen chaleco y un botón antipánico”, aseguró Aldo Lora, dignatario de la Federación de Juntas de Acción Comunal.

El asesinato de Yadira se suma a hechos de intimidación contra otra líder social en Turbaco, donde dos motorizados intentaron herirla.

“Yo lo que hago es cerrarlos con el carro, al cerrarle el carro, ellos se caen, cuando ellos se caen, cae la pistola, cuando yo vi que él tenía la mano cerca a la pistola yo dije ‘¡Ah no! Yo no voy a ser una heroína para que me maten aquí', y yo me fui”, relató Helena Carmona, dirigente comunal.

En reciente audiencia con el presidente Iván Duque, los líderes sociales recibieron la promesa de activarles nuevas estrategias de protección.