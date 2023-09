Así buscan en las aguas del Canal del Dique a las personas desaparecidas por la violencia

Mientras que en Cartagena se homenajea con una exposición fotográfica la memoria de los desaparecidos por el conflicto armado, en el Canal del Dique se intensifica la búsqueda de cuerpos de personas que han sufrido la desaparición forzada.

Hasta esa zona de Colombia llegaron los familiares de algunas víctimas. Ellos todavía se preguntan por el paradero de sus seres queridos.

Don Gregorio lleva un largo duelo en la memoria por un amigo de la infancia del que no tiene rastro desde hace varias décadas: “Se me hizo raro por cómo se perdió. Ese dolor no se le quita a uno de encima”.

Doña María Mercedes también lleva una cruz a cuestas: “¿Sabe usted qué son 21 años sin saber lo que pasó con mi hijo? La vida se me está acabando poco a poco”.

Ellos sufrieron la violencia que azotó al dique, ubicado en Mahates, Bolívar. Esta zona, ubicada entre el río Magdalena y el mar Caribe, es estratégica para el transporte fluvial.

Por las elevadas cifras de muertos y desaparecidos, los violentos convirtieron en un cementerio al dique y sus cenagales.

Según Ela Cecilia del Castillo, coordinadora territorial de la Unidad de Desaparecidos, en el Canal del Dique “hay un conteo de más de 9.000 personas desaparecidas que pueden haber sido lanzadas a ese canal”.

El plan de búsqueda del norte de Bolívar ha documentado cerca de 796 personas desaparecidas. Como es un caso inédito en el mundo, de manera experimental se aplican metodologías forenses de búsqueda subacuática de cuerpos.

Ángela Navarro, directora del Observatorio del Conflicto de la Universidad de Cartagena, sostuvo que esta búsqueda es para “saber qué pasó con las víctimas, es un ejercicio de verdad, memoria y reparación simbólica”.