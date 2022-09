Así fue la masacre en Barranquilla: hablan testigo y un sobreviviente

Noticias Caracol habló con una testigo y uno de los sobrevivientes de la masacre en Barranquilla en la que fueron asesinadas seis personas en un estadero. Con sus versiones y las hipótesis que manejan las autoridades, este habría sido el recorrido de los criminales.

Angela Acuña, familiar de una de las personas que resultó herida en el atentado, relató que las víctimas estaban ubicadas sobre la calle del barrio Las Flores, en la madrugada del lunes 12 de septiembre.

El blanco de los sicarios era un hombre con antecedentes judiciales que gozaba de casa por cárcel, pero que estaba en el estadero.

La hipótesis que manejan las autoridades es que los sicarios llegaron en una camioneta blanca, se bajaron en una avenida cercana, caminaron por la parte de atrás de la cuadra y salieron disparando por la calle donde se encontraban las víctimas departiendo.

Uno de los heridos relató que “al momento de escuchar los disparos sentía que venían de una calle que estaba sola, entonces corrí a lo contrario y hacia donde iba la mayoría de las personas”.

El joven de 25 años, tecnólogo en Gestión Logística y Portuaria, contó que alcanzó a dar 3, 4 pasos, y siento los dos impactos de bala que me dan por la parte baja del glúteo, en el muslo izquierdo, pero yo no dejo de correr, alcanzo a avanzar por ahí unos 15 metros y ya las piernas no me respondían, me desplomé, que fue cuando unos amigos y unos familiares me auxiliaron”.

Los autores de la masacre en Barranquilla volvieron a subirse a la camioneta blanca y huyeron por la vía 40.

Las autoridades tienen en su poder un video donde se observa el vehículo en el que se movilizaron los sicarios y que avanzó hacia la vía circunvalar.

Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, cuestionó que el hombre contra el que iba dirigido el atentado tuviera casa por cárcel.

“Quien está imputado por delitos violentos, quien ha sido capturado con un arma de fuego, quien ha sido imputado por homicidio, por desmembramiento, por hechos violentos, debe estar tras las rejas”, afirmó.