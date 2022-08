Así fue la 'tumbada' que le pegaron a turistas en Barú: cada cerveza a 45 mil pesos

Un insólito cobro fue reportado por una familia de turistas mexicanos que estuvo de vacaciones en Playa Blanca de Barú, en Cartagena. Les tocó pagar $6.502.000 por bebidas y comida y en la factura incluyeron una propina de más de 700 mil pesos, que por ley no estaban obligados a dar, pero que debieron cancelar. Los estafados afirmaron que las personas que los atendieron jamás les aclararon cuánto costaba cada cosa que iban consumiendo.

Entre lo que les cobraron figuran:



Una picada familiar, $1.250.000

26 cervezas, $1.170.000 (cada cerveza a $45.000 cuando en el sector las venden entre $3.000 y $5.000)

Una bolsa de hielo, $40.000

Tres gaseosas, $135.000 (cada botella salió a $40.000)

Un ceviche de camarón, $85.000

El servicio de restaurante, $737.000

Por el trabajo de quienes les sirvieron, $850.000

Noticias Caracol ubicó el lugar donde los mexicanos fueron estafados. Emilio Hurtado asegura que su negocio, conocido como Árbol de Vida y que aún no está en funcionamiento, fue utilizado arbitrariamente por seis jóvenes para atender a los extranjeros en horas de la noche, cuando la mayoría de los locales están cerrados.



Publicidad

Según él, “acondicionaron con mesas de madera y sillas amarillas, y las cogieron del lado que es un spa y cometieron las fechorías acá”.

El nativo de Barú, dedicado al alquiler de lanchas, afirmó que lo hecho a los visitantes “es una exageración y como lo podemos ver tenemos que acabar con eso porque a la final nos vamos a destruir y no vamos a tener turistas”.

Y es que hay personas, como Liliana González, que consideran que es “mejor traer de los supermercados para consumir en la playa”.

Gabriel Núñez, que se encuentra de paseo por Barú, afirma que noticias como esta “lo único que generan es alejar al turista porque esta es una playa muy linda; a mí en general no me ha pasado porque he sido precavido de preguntar los precios antes de consumir”.

Publicidad

Natalia Bohórquez, presidenta de la Corporación de Turismo de Cartagena, recomienda denunciar cualquier cobro excesivo de servicios “a través de los centros de atención al turista, hay uno en Bocagrande, otro en el muelle de La Bodeguita, también se puede hacer a través de la Policía Nacional, en la línea 123 o a través el correo de la Superintendencia de Industria y Comercio, contactenos@sic.gov.co”.