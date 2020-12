Así regirá el toque de queda en Barranquilla y los 22 municipios de Atlántico para fin de año

“Para este 31 de diciembre la invitación a todos los atlanticenses es que celebremos en familia, que el Año Nuevo no nos traiga complicaciones ni con pólvora ni con el coronavirus ”, dijo Alma Solano, secretaria de Salud del Atlántico, luego de que se implementara toque de queda en los municipios del departamento.

Así regirá:

En Baranoa, Candelaria, Luruaco, Piojó y Santa Lucía va desde las 11:00 p.m. del 31 de diciembre hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

El toque de queda “el primero, 2 y 3 arranca a las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente”, recalcó Néstor Brugés, secretario general de la alcaldía de Baranoa.

En Soledad y Puerto Colombia irá de 11:00 p.m. del 31 de diciembre a 6:00 a.m. del día primero.

En Campo de la Cruz, Santo Tomás, Polonuevo y Suan desde las 10:00 p.m. del 31 de diciembre a 5:00 a.m. del día siguiente.

En Tubará y Malambo de 10:00 p.m. del 31 de diciembre a 6:00 a.m.

En Manatí de 8:00 p.m. del 31 de diciembre a 5:00 a.m. del día siguiente.

En Galapa de 11:00 p.m. del 31 de diciembre a 11:00 a.m. del primero de enero.

En Usiacurí y Barranquilla el toque de queda será desde el primer día del 2021 a la 1:00 a.m. hasta las 6:00 a.m.

“Es el momento de estar en familia y no de hacer parranda y no de relajarnos porque estamos muy cerca de salir de esto, no es el momento de tener hechos lamentables en nuestras familias”, insistió Jaime Pumarejo, alcalde de la capital atlanticense.

De los más de 92 mil casos positivos reportados en el departamento, 3.410 personas perdieron la vida.