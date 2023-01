Asonada destrozó alcaldía de Fonseca, La Guajira, en medio de protestas por abandono estatal

El caos inició en la noche cuando vándalos arremetieron contra la estructura con piedras. El desolador panorama tiene atemorizados a los ciudadanos.

Decenas de comerciantes cerraron las puertas de sus negocios ante la posibilidad de nuevos hechos violentos.



¿Por qué iniciaron las protestas?

El mal estado de las vías en el sur de La Guajira desató la furia en cientos de habitantes de la zona. Actores cívicos se sumaron para rechazar el abandono estatal.

"La Guajira se encuentra sin carretera, sin gasolina, sin educación, sin salud, sin deporte, aquí todo ha sido un despilfarro", expresó David Casiani, ciudadano que apoya la protesta.

Y aunque el Esmad de la Policía tomó el control de la situación, los manifestantes aseguran que no levantarán la protesta hasta que un representante del Gobierno Nacional haga presencia en la zona, para solucionar sus quejas sobre el pésimo estado de las vías, las necesidades de las comunidades wayú y la falta de combustible.

"Pedimos un delegado nacional con decisión, con voz y voto. Mientras no haya una decisión seria, no nos estaremos levantando", aseguró Wilmer Peña Pushaina, líder wayú.

Son cerca de diez municipios afectados por la protesta que encabezan líderes cívicos.