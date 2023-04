Asonada en Candelaria, Atlántico, tras muerte de detenido cuando era llevado a estación de Policía

En la tarde de este martes se presentó una asonada en Candelaria, departamento de l Atlántico , por la muerte de un hombre de 39 años que falleció en extrañas circunstancias cuando era trasladado a una estación de Policía del municipio.



“Una vez se enteraron de la noticia del fallecimiento de este joven que se origina en el municipio de Manatí se presenta una turba enardecida, la cual llega hasta las instalaciones de la alcaldía municipal, sede principal, en donde hubo destrucción de ventanales, de equipos de cómputo, impresoras, destruyeron material documental”, detalló el secretario de Gobierno de Candelaria, Daniel Barandica.

Ante la alteración del orden público por la asonada en Candelaria, la Policía tuvo que intervenir para controlar la situación.

“Fue necesario contar con un dispositivo especial para tranquilizar y controlar los hechos que estaban generando alteración del orden público. La Policía Nacional se permite informar que se abrió una investigación penal disciplinaria para esclarecer los hechos sucedidos”, explicó el comandante operativo de la Policía del Atlántico, coronel Edwin Álvarez Cristancho.

Tras la asonada en Candelaria, la Alcaldía decretó toque de queda hasta la 1 de la tarde del viernes 14 de abril.

Milagros Reales, inspectora de la Policía del municipio, aclaró que “las personas que realizan sus actividades diarias pueden circular” y que durante el miércoles los colegios no estarán prestando servicio.

Conmoción por la muerte de un bebé en Soledad

Entre tanto, en el municipio de Soledad, también en Atlántico, una bebé de un año se ahogó en un balde con agua. Según relató Karelys Araujo, madre de la pequeña, la tragedia ocurrió mientras ella realizaba labores domésticas en su vivienda, ubicada en el barrio Terranova Etapa II. La pequeña jugaba con su hermanita de 3 años.

Karelys comentó que siempre acostumbra a dejar el balde en la terraza de su casa, teniendo en cuenta que en ese momento estaba trapeando.

Sin embargo, en un aparente descuido, la bebé introdujo la cabeza en el agua: "Mis hijas estaban jugando en la terraza mientras yo me encontraba cocinando y atendiendo las labores de la casa. El balde de agua estaba afuera, porque yo estaba trapeando y fue en ese momento en el que mi hija mayor, la de tres 3, me indica que mire a la bebé, pero cuando intenté sacarla del balde, ya era demasiado tarde, no respiraba", dijo Karelys, en diálogo con BLU Radio .

La bebé fue trasladada a un centro asistencial. No obstante, ya no tenía signos vitales al momento de su ingreso. "Ya mi hija estaba muerta desde que le saqué la cabecita del recipiente, fue muy duro porque no pude hacer nada por ella, todo se dio muy rápido", lamentó la madre de la menor.

Entretanto, el caso se encuentra en manos de la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto de Bienestar Familiar, quienes establecen una ruta de atención psicosocial a Karelys mientras se determina si hubo o no un descuido de su parte.