Ataque a bala en Soledad, Atlántico, dejó dos muertos: "Los acribillaron"

Durante la madrugada de este miércoles, 22 de febrero de 2023, un ataque armado en Soledad, Atlántico, dejó como saldo dos muertos y un herido. El hecho tuvo lugar en la carrera 6A con calle 46, barrio Villa Adela.



De acuerdo con información de la Policía, un hombre llegó caminando hasta una casa y disparó contra tres hombres que salían de ella. El delincuente terminó asesinando a dos de ellos y dejando herido al otro.

Una de las víctimas, identificada como Luis Manuel Pestana Pérez, de 26 años, murió en el lugar luego de recibir tres disparos. Según las autoridades, el joven conocido como 'El Chamo' laboraba como auxiliar de carga en una empresa de logística.

La otra víctima fatal es Brayan Alfredo Celin Marriaga, de 23 años, quien falleció en un centro asistencial por la gravedad de sus heridas.

El joven que resultó herido es el mototaxista Juber José Pacheco Arrieta, de 22 años. Este recibió dos impactos de bala (en el cuello y en la mano). Según informó Blu Radio , las autoridades investigan como principal hipótesis retaliaciones por la toma territorial de la venta de droga.

"Estamos en la investigación de estas dos personas asesinadas y la otra que resultó herida. Estamos verificando de dónde salían estas personas", sostuvo el coronel Oscar Daza, subcomandante Policía Metropolitana de Barranquilla.



Manuel Antonio Pestana, padre de una de las víctimas, relató lo siguiente: "Yo anoche llegué de viaje, porque soy conductor, y él trabajaba en la misma empresa. Me llamó y me dijo que nos encontrábamos en la casa, pero, cuando guardé el camión, él ya no estaba. No supe más de él. Resulta que recibió una llamada de uno de los que quedó vivo. Mi hijo salió en la moto y luego supimos que iban tres montados, cuando llegaron al callejón los acribillaron".

Macabro hallazgo en Bucaramanga

En otras noticias de Colombia, hay consternación en Bucaramanga, Santander, tras el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre.

Este se encontraba en alto grado de descomposición en un matorral en las inmediaciones de una quebrada.

El cadáver fue reportado por vecinos del sector, alertados por el olor a descomposición y la cantidad de aves carroñeras que se encontraban al acecho en una zona boscosa del municipio.

Según el reporte preliminar de las autoridades, este hallazgo podría tratarse de un habitante de calle de quien se desconoce la identidad. Su cuerpo está siendo investigado por Medicina Legal, donde será sometido a análisis forenses para esclarecer las causas que rodearon su muerte.