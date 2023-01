Atropelló a ciclista y, cobardemente, huyó sin prestarle auxilio

La hermana de la víctima, quien iba detrás de él, corrió a ayudarlo. Sucedió en la vía al Mar, donde no son excepcionales los casos de carros fantasmas.

Guillermo Sánchez se movilizaba junto a un colectivo de ciclistas y fue arrollado por una camioneta en la vía que de Barranquilla conduce a Cartagena. Ahora se recupera en un hospital.

"En ese momento yo siento como un grito, como un golpe, y cuando volteo viene una camioneta que lo viene arrollando a él, pero se lo va llevando”, relata Liliana Sánchez, la hermana de la víctima.

"Cuando yo grito, veo que la camioneta también se me viene encima, pero la camioneta me logra hacer el quite y mi hermano sale disparado hacia la parte derecha del carril", agrega.

En el lugar quedaron partes del vehículo, cuyo conductor huyó. Según el Código Penal, la conducta de este hombre respondería por la omisión de socorro.