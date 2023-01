Audiencias de varios presos, retrasadas porque vehículos del Inpec no tienen gasolina

Los reclusos no fueron trasladados desde la cárcel El Bosque en Barranquilla hasta el complejo judicial porque no hay presupuesto para la compra de combustible.

De acuerdo con el sindicato del Inpec, la situación se debe a un recorte de cerca del 60% en los fondos para este rubro.

"El Inpec, a nivel nacional, es el responsable, por medio de la Auspec, que es quien no ha dado los recursos para eso. A nosotros nos preocupó a principio de año porque el recurso fue recortado con respecto a lo de los años anteriores", aseguró Milton Aníbal, miembro del sindicato.

Este imprevisto enciende las alarmas ante la posibilidad de que los señalados queden libres por vencimiento de términos.

"Si tú revisas la congestión judicial que hay, los jueces ya tienen la agenda copada, inclusive hasta mediados del otro año. ¿Qué significa esto? Que estas diligencias que hoy se aplazaron, o que se vienen aplazando, deben ser reprogramadas para de pronto la mitad de año", dijo José Contreras, vicepresidente Asonal judicial.

Por el momento, el Inpec recibe recursos de la administración distrital y departamental para dar prioridad a aquellos reclusos cuyos procesos no puedan prolongarse.