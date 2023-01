Audios evidenciarían cómo implicado en cartel de la hemofilia sigue delinquiendo desde prisión

José Jaime Pareja, exsecretario de Salud de Córdoba y preso en La Picota, sería el cerebro de otro robo que autoridades ya denominan el cartel de las cobranzas.

Los audios, conocidos en exclusiva por Noticias Caracol, dejan al descubierto cómo desde su lugar de reclusión en Bogotá, Pareja estaría manejando recursos públicos de varios municipios de Córdoba.

"Compadre, ¿cómo está? Lo que pasa es que a mí no me gusta poner fecha compadre, porque el que está preso acá soy yo", se escucha en una de las interceptaciones hechas al exfuncionario, preso por el cartel de la hemofilia, un

escándalo en el que los implicados se inventaron miles de pacientes con esa enfermedad para cobrar al departamento por su supuesta atención.

El desfalco superó los 80 mil millones de pesos.

Las grabaciones del nuevo cartel que al parecer lidera, evidencian que Pareja decidió seguir en sus andanzas desde la cárcel, según los investigadores de la Fiscalía.

"Tú sabes cómo es la cosa cuando una persona llega nueva, porque tú conociste ese cargo muy bien", se escucha en otra conversación, en la que al parecer habla de una transacción para mover plata de la tesorería del municipio de San Pelayo, Córdoba, a la cuenta de un contratista.

"Alonso no ha hecho el traslado todavía. Ya hablé con él, quedamos en que esta noche hablábamos por teléfono para ver si lo puede hacer esta semana", agrega.

Para la Fiscalía, Pareja habla de Alonso Espitia Sierra, actual tesorero de San Pelayo, un municipio ubicado a tan solo 20 minutos de Montería y con quien dice haber pactado unos pagos de una fiducia a varios contratistas.

“Los recursos llegan entre el 5 y el 10, y de ahí tienen que transferir la fiducia. Yo creería acá y tú sabes también, que si lo hacen de una vez, la transferencia se demora dos días, y los recursos llegan del 5 al 8", se escucha en el audio.

La alcaldesa de San Pelayo es María Alejandra Forero Pareja, sobrina del exsecretario de Salud, y eso, creen los investigadores de la Fiscalía, le ha permitido al exfuncionario manejar desde la cárcel los recursos públicos de ese municipio.

La libertad con la que el preso maneja plata pública a distancia quedó en evidencia en otra conversación, hoy en poder de las autoridades.

En ella, Pareja habla con Jorge Luis Bascarán, extesoreso del municipio Los Córdobas, capturado por corrupción y que cuenta con el beneficio de casa por cárcel.

"De pronto que nos atrasemos una semana más, estamos pendientes de eso y cuenta que es así. Claro que sí", dice en otra conversación interceptada.

Los audios hacen parte del seguimiento en un nuevo proceso que busca determinar si Pareja, hombre clave del exgobernador Alejandro Lyons, es ahora desde La Picota el cerebro de otro robo que ya denominan el cartel de las cobranzas.

Es decir, desde prisión el exfuncionario contacta aparentemente a contratistas de pequeños municipios de Córdoba para que le paguen rápido sus cuentas de cobro a cambio de un porcentaje.

Los investigadores establecieron que además del aparente vínculo en el lucrativo negocio del cobro de un porcentaje del 12% de la deuda que la alcaldía de San Pelayo tiene con contratistas de la salud, educación y otros sectores, el nexo entre Pareja y Bascarán es Alejandro Lyons.

Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años a Alejandro Lyons por el cartel de las regalías Noticias Caracol intentó contactar al tesorero del municipio, pero no fue posible obtener su versión. Tampoco pudo hablar con la alcaldesa Forero Pareja.

El exfuncionario está a punto de ser llamado a juicio por el cartel de la hemofilia.

