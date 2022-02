Aún no los hallan: 5 niñas y joven desaparecidos tras naufragio en Magangué son de la misma familia

En Magangué, Bolívar, la familia Muñoz no ha podido encontrar a seis de sus seres queridos, cinco de ellos, menores de edad, que naufragaron luego de que la embarcación El Cipriano, en la que viajaban, colisionara con otra lancha en el río Magdalena , en el corregimiento Tolú.

“Sí he salido, pero nada, no he encontrado nada todavía. Llegué allá arriba donde están sacando la flota esa para ver si está atrapada ahí y nada, todavía no la hemos sacado”, dijo Jesús Guzmán Muñoz, padre de niña desaparecida.

Publicidad

La búsqueda ha sido infructuosa y el desespero por encontrarlos aumenta con el paso de las horas.

“A mitad de camino venía una lancha subiendo que no traía luces (…) y, cuando ellos se dieron cuenta, la embarcación de mi hermano pasó a la otra embarcación y se volteó la canoa donde venía mi familia”, afirmó Wilberto Muñoz, tío de niñas desaparecidas.

Publicidad

Doce de los pasajeros lograron ponerse a salvo nadando hacia la orilla, entre ellos, una niña que se encontraba herida. Walberto Núñez dice que no puede sacar de su mente los angustiantes llamados de auxilio.

Vea también: Incendio consume más de 140 ataúdes en Valledupar

“Se hundió y todos caímos al agua, apurados, ahí cogiéndonos, alcancé una pipeta, otros muchachos también se cogieron de donde estaba yo, dos más, y dos muchachos alcanzaron a brincar a la otra flota, cuando apenas se oían los gritos de las personas”, señaló este sobreviviente del naufragio.



Publicidad

Las autoridades aseguran que la embarcación en la que viajaban las 18 personas no tenía los permisos necesarios para navegar y la otra tampoco.

“Las embarcaciones no contaban con luces para hacerse visibles, no contaban con chalecos salvavidas. Se habló con el inspector de Magangué, no contaban con ningún permiso para navegar, mucho menos a esa hora, por fuera del horario permitido”, indicó el coronel Juan David Melo, comandante del batallón fluvial de Magangué.

Publicidad

La Armada Nacional ha recorrido la zona, pero ningún cuerpo ha sido avistado. Los desaparecidos fueron identificados como Carolina Castro Muñoz, de 4 años; Yomadis Castro Muñoz, de 8; Sol Angie Guzmán Retamoza, de 10; Dioselin Muñoz Guerra, de 10; Marcela Muñoz Guerra, de 13, y Vinson Barranco, de 23 años.