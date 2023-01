Aunque no se presentaron disturbios, Transcaribe suspendió operación de manera preventiva

Cerca de 10 mil usuarios en Cartagena debieron desplazarse a pie, en bicicletas, buses, taxis y carros particulares.

El gerente de Transcaribe dijo que la medida, que comenzó a regir a partir de las 7:00 a.m. de este miércoles, fue preventiva ante marchas de paro nacional en La Heroica.

“Se suspende el servicio porque muchas personas que se transportan de la zona suroriental hacia el norte no van a poder hacerlo y tampoco queremos que se queden represadas ni en el patio portal, ni en las estaciones”, sostuvo Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe.

Asimismo, aclaró que no se presentaron alteraciones del orden público.

“No hemos tenido ningún tipo de ataque vandálico, ni contra vehículos, ni contra estaciones, ni contra la infraestructura del sistema, por lo tanto, envío una felicitación a todos los cartageneros”, agregó.

Aunque hubo inconformidad entre los usuarios, algunos afectados mostraron su respaldo a las movilizaciones.

“Está cerrado, pero yo digo que es válido, es válido porque estamos luchando contra ese gobierno que nos tiene ultrajados, maltratados”, dijo Dunela Heredia, usuaria.

Durante la noche del martes, también se presentaron retrasos en la prestación del servicio de Transcaribe como consecuencia de marchas en rechazo a la muerte de Dilan Cruz .

Se espera que en la tarde de este martes se registren nuevas movilizaciones sobre la avenida Pedro de Heredia en Cartagena.



Así avanza paro nacional hoy: minuto a minuto en Barranquilla, Cartagena, Montería y Santa Marta