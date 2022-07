“Auxilio, estamos mal”: llamado de 35.000 damnificados de Mojana sucreña por inundaciones

La Mojana sucreña es una de los más afectadas por las inundaciones generadas por los desbordamientos de los ríos Cauca y San Jorge. En siete municipios, 35.000 familias perdieron sus cultivos de arroz, maíz, yuca y plátano.

Ante esta problemática, un grupo de jóvenes denominado SOS Mojana se unió para solicitar ayuda nacional por los afectados en el territorio.

“Pedimos por esta zona agropecuaria, pedimos por esta zona que es tan rica en alimentos, que distribuye a nivel nacional. Hoy no lo pueden hacer porque no hay nada, no ha quedado nada. Le pedimos al pueblo colombiano, a las empresas, que coloquen su granito de arena y donemos por los que más lo necesitan”, dijo Carolina Viloria, miembro de SOS Mojana.

“Tenemos más de dos meses que no tenemos nada, necesitamos tablas, necesitamos comida, necesitamos ayuda para la tercera edad, necesitamos ayuda para las mujeres embarazadas, para los niños, para todos, por favor, ayuda, auxilio, necesitamos un auxilio, estamos mal”, dijo Ana Arias, una de las damnificadas.

En la red de apoyo se pueden donar cobijas, ropa, alimentos, medicina, madera, productos de aseo personal, plástico y botas pantaneras. Para otras ayudas, puede contactarse al número 301 248 2870.