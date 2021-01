Bala perdida impactó a niño de 11 años que jugaba en el antejardín con sus primos

En Barranquilla , un menor de edad se recupera luego de ser impactado por una bala perdida. El proyectil lo hirió en plena noche de Año Nuevo. Sus familiares hicieron un llamado a la comunidad para que esta tragedia, que le pudo haber costado la vida a un niño, no se repita.

Los hechos ocurrieron cuando el pequeño estaba jugando en el antejardín de su casa, ubicada en el barrio Santa María, suroccidente de Barranquilla, al lado de sus primos.

“Lo que sintió fue que se estaba quemando, que algo le entró en el cuerpo. Pero él no vio nada, no sabe quién fue, no vio caras”, contó Miriam Figueroa, madre del niño herido.

Por su parte, Yeison Arrieta, hermano del menor de edad, aseguró que sintió miedo cuando vio mucha sangre.

“Yo estaba mirando un video en el celular y sentí que mi hermanito cayó de espaldas. Cuando vi tenía mucha sangre en el brazo, ahí me asusté bastante”, indicó Yeison.

Publicidad

La víctima fue trasladada a un centro asistencial y permanece hospitalizada. “Los médicos nos dicen que nació de nuevo”, agregó la madre.

La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga si la bala salió del arma de algún irresponsable que recibió el 2021 con tiros al aire.

Entretanto, la familia del niño pide prudencia y consciencia, pues una bala perdida puede apagar la vida de cualquier persona.

“Hago un llamado a las personas, que se fijen antes de hacer esto, pues pueden perjudicar a las familias disparando”, concluyó el hermano del menor herido.

Durante la noche de Año Nuevo, dos adultos resultaron heridos en Barranquilla producto de balas perdidas.