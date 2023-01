Baranoa lleva seis días sin servicio de ambulancia porque se perdieron las llaves

La administración del centro hospitalario, ubicado en Atlántico, ofreció 300 mil pesos de recompensa a quien las entregue o suministre información.

El hospital de Baranoa no ha prestado el servicio de ambulancia desde hace seis días porque se perdieron las llaves.

De acuerdo con el gerente de la clínica, el pasado lunes, en las horas de la madrugada, el conductor parqueó el vehículo en la entrada del centro asistencial, ingresó y cuando salió las llaves ya no estaban.

“Inmediatamente supe de la situación me comuniqué con Renault y allí me dicen que para que las llaves puedan ser generadas nuevamente se deben esperar 15 días hábiles. Este jueves, a más tardar, me pueden estar entregando las llaves porque tiene un chip electrónico”, precisó el médico.

Los pacientes enfermos han tenido que ser trasladados en motocarros. Por lo que la ciudadanía invita a la persona que tiene las llaves que las devuelva.

Igualmente, la administración del hospital ofrece 300 mil pesos a quien aporte información que ayude a encontrar las llaves.