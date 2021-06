Agentes del Esmad reparan casa de abuela que los protegió cuando encapuchados los atacaron

Un noble gesto tuvieron agentes del Esmad con una adulta mayor que los protegió cuando eran atacados por encapuchados en Barranquilla .

Vándalos le causaron múltiples daños a la vivienda de la mujer, por lo que los agentes, con sus propios recursos, compraron material de construcción para repararla y también mercados.

“Me habían ofrecido eso y, como vi que no venían, me sorprendió cuando el sargento y la señorita me visitaron. Yo les agradezco mucho y también en nombre de mi nieto, que ya no existe. Le agradezco a la Policía todo lo que han hecho por mí”, aseguró la ciudadana.