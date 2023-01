Barranquilleros desesperados por apagones diarios bloquearon vías principales para exigir soluciones

Personas con problemas médicos son las más afectadas, ya que, por falta del fluido eléctrico, deben desistir de continuar con sus tratamientos.

Entre el drama de cientos de ciudadanos está el de Lucía Hernández, una abuelita de 87 años, que no pudo aplicarse los medicamentos para la diabetes por no encontrarse correctamente refrigerados.

"Ya esta noche no me los puedo poner porque ya esto no me sirve, esto tiene tres días de estar aquí con hielo, entonces ya yo no me atrevo a ponérmelas porque me pueden matar", aseguró la anciana.

Lo más preocupante es que doña Lucía deberá esperar tres meses para que su EPS le entregue los nuevos medicamentos.

De acuerdo con los habitantes del sector de San Luis, donde vive la abuelita, han permanecido cuatro noches sin el servicio de energía.

"Se nos ha dañado la carne, todo lo que tenemos, ya no aguantamos más, ya no aguantamos más, ahí está una muchacha que tiene cáncer y estamos esperando y la luz y no llega", contó Cruz Salcedo, usuario afectado.

La comunidad se tomó la avenida Circunvalar pidiendo pronta solución a las interrupciones en el servicio eléctrico.