Barranquilleros lavan ropa y platos en la calle porque hace 10 días no llega agua a sus casas

Los habitantes de los barrios Carrizal y El Santuario hacen fila en un hidrante del sector de donde recolectan un poco del líquido para sus labores cotidianas.

De hecho, se han visto obligados a realizar algunos de sus quehaceres, como lavar platos y ropa, al pie de la fuente.

“No podemos cocinar, no podemos hacer las labores de la casa, los niños no han podido ir al colegio, estamos todos paralizados, no nos podemos bañar”, expresó una de las afectadas.

Según los habitantes del sector, son cerca de 10 mil familias las perjudicadas por la falta de agua potable.

Por medio de un comunicado, la empresa de acueducto Triple A explicó la razón del racionamiento:

“Se están realizando revisiones en el sector con equipo de geófono para identificar una fuga imperceptible que ha contribuido a la disminución del flujo de agua. Para dar solución lo más pronto posible se iniciaron trabajos de instalación de tres válvulas para mejorar la distribución de agua potable en el sector”.

