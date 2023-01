Batalla campal en Barranquilla luego de que procedimiento policial se saliera de control

Seis personas resultaron heridas en el enfrentamiento. Comunidad denuncia abuso de autoridad. Video muestra a un policía con piedra en mano.

El hecho ocurrió en el barrio Santa María, sur de Barranquilla. Habitantes del sector sostienen que uniformados irrumpieron en varias viviendas.

“Entonces le digo al (policía) que viene atrás, ‘hombe’, por qué te lo vas a llevar (a un joven). No me contesta, sino que me mete un empujón y yo caí reventado en el pavimento, quedé inconsciente y me llevaron al hospital”, contó Adolfo Estrada, quien vive en esta zona.

Autoridades anunciaron que se abrió una investigación disciplinaria para esclarecer lo sucedido.

“En ocasiones debemos llevar a la persona a disposición de la autoridad competente o incautarle el elemento que tengamos que incautar. Si alguien se opone a ese procedimiento, nosotros debemos, no es opcional, es obligatorio usar la fuerza”, aseguró el coronel Engelbert Grijalba, subcomandante de la Policía de Barranquilla.

Sin embargo, la institución afirmó que, de comprobarse abuso de autoridad por parte de los agentes, se tomarán sanciones al respecto.