Bebé de tres meses muere tras presunto abuso sexual en el Atlántico

Una mujer que dijo ser la madre de la niña la internó por problemas respiratorios en una clínica de Soledad, pero galenos descubrieron más cosas.

De acuerdo con el cuerpo de especialistas de la clínica Los Almendros, la pequeña presentaba signos de violencia sexual, desnutrición severa y enfermedades asociadas a su condición.

“Se le practicó un examen más completo y a nivel genital se le encontraron algunas laceraciones, algunas lesiones”, explicó Carlos Ariza, director del centro clínico.

Asimismo, el médico dijo que se hallaron problemas “de tipo cardiovascular: compatible con taquicardia, con alteración del ritmo cardiaco y probablemente secundaria una neumonía bien complicada, pero, además, la paciente exhibía manifestaciones de desnutrición severa, lo mismo que maltrato en la casa”.

Ante el fallecimiento de la menor, las autoridades conocieron que la mujer que trasladó a la pequeña hasta el centro hospitalario no era su madre, sino una prima del padre biológico de la niña fallecida.

De acuerdo con los progenitores de la pequeña víctima, ellos la entregaron a su familiar cuando apenas tenía 8 días de nacida para que se las ayudara a criar.

“Ella dijo que tenía dos hijos varones, que por eso quería la hembra, porque ya los dos hijos estaban grandes, estaban crecidos”, afirmó el papá de bebé, Jair Hernández.

Por su parte, la madre biológica dijo que entregó a su hija pensando en su bienestar.

“Yo le dije ‘ay, Isabel, cuídamela’, ella me dijo ‘eso ni me lo digas, porque la niña aquí mejor no puede estar’. Nosotros nos creíamos lo que ella nos decía”, afirmó la mujer.

Las autoridades están a la espera del dictamen de Medicina Legal para conocer las causas reales del fallecimiento.