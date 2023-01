‘Bestia del Matadero’ pateó a un periodista tras conocer su condena por violar a menor venezolana

Levith Rúa, sentenciado a 37 años de prisión, enfrenta 7 procesos más. Ahora será juzgado por el abuso y homicidio de Gabriela Romero, estudiante del Sena.

El sujeto, al que califican como la ‘Bestia del Matadero’, fue hallado culpable de los delitos de acceso carnal violento, secuestro simple y hurto calificado, por la violación de una joven venezolana en 2017, que para la época de los hechos tenía 16 años.

Luz Divina Cabarcas, madre de Gabriela -que murió presuntamente a manos de este sujeto en Atlántico-, catalogó de ejemplar la conducta y espera que por el crimen de su hija la pena sea de 60 años.

"No me va a devolver a mi hija, pero me llevo la satisfacción, si mañana me muero, que él no sale más", afirmó.

Rúa, que fue policía, enfrenta cargos por otras violaciones en Sucre y Cesar.