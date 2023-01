Bocha, el deporte con el que personas discapacitadas dejan en alto el nombre de Atlántico

Diez deportistas de esta disciplina ya están clasificados para representar a su departamento en los Juegos Paranacionales 2019.

La boccia o bocha, es un deporte paralímpico adaptado a jugadores en condición de discapacidad severa, con parálisis cerebral, distrofia muscular y lesiones medulares, que poco a poco ha logrado acogida en Barraquilla y Atlántico.

"Aquí llegó el deporte en el año 2010. Se conformaron la selección con los deportistas de diferentes municipios", recuerda Willy Sanjuán, entrenador de Boccia.

De acuerdo con la Liga de Parálisis Cerebral del Atlántico, actualmente hay un registro de más de 30 jugadores de Boccia en el departamento, pero, principalmente, por razones económicas, sólo 15 se encuentran activos deportivamente, quienes han asumido una importante tarea.

“Ya Atlántico está en podio. He tenido a un deportista representando a Colombia en Sao Pablo, Brasil, en 2017”, resalta el entrenador.

Julián Valencia es uno de los deportistas que descresta. Todo lo que en sí exige el deporte, concentración, precisión e incluso la capacidad de decisión frente al juego, se halla en este joven deportista que, a sus 16 años, con 8 de entrenamiento, ha sabido representar muy bien a su departamento en cada justa.

“Ha vivido una transformación bastante grande porque los triunfos que ha tenido lo han llevado a ser mejor persona”, cuenta Nelly Valencia, tía de Julián.

Ayuda divina, la que él reconoce como su soporte en cada jugada, con cada triunfo.

"Siento una luz cuando brilla un ángel, cuando brilla sobre mí”, dice Julián.

Más allá de lo deportivo, hay un detalle que toma protagonismo en cada encuentro: el respaldo de los familiares.

Entre los jugadores la satisfacción de practicar este deporte es compartida, así como sus beneficios.

"Prácticamente yo pensé que no habría un deporte para las personas con discapacidad, pero este me gustó, desde la primera vez que llegué, me gustó", comenta Nicolás Maza Martínez.

"Este es un deporte que lo hace feliz a uno, imagínate, encuentra uno personas con más superación que uno, que le enseñan muchas cosas a uno", cuenta José Antonio Meriño, deportista.

En las tardes, de lunes a jueves, este equipo entrena en trabajos de precisión, fortalecimiento, coordinación y juego, con el objetivo de mejorar cada vez más. Por lo pronto celebran la clasificación de diez de los deportistas de Atlántico a los Juegos Paranacionales 2019.