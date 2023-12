Boda fallida en Chinú: pese a ser rechazado, novio dejó botellas de ron para que siguiera la fiesta

Caracol Ahora contactó a la organizadora de la famosa boda fallida que tuvo lugar en Chinú, Córdoba. Mari Luz Díaz contó detalles inéditos sobre la celebración, que prosiguió a pesar de que la unión marital no se consumó.



La empresaria encargada del festejo aseguró que la novia, llamada Jesica, le contó los motivos por los cuales no quería casarse: “No sé cómo me va a ir con él, porque si él no acepta mis hijos pues no me voy a casar con una persona así’”.

Mari Luz recalcó que la mujer estaba muy preocupada por cómo iban a pagar la recepción: “Fue a tomar el dinero de la lluvia de sobres, pero ya todo el mundo había sacado su sobre. Es algo un poco chistoso”.

Al ver esta situación, los invitados que quedaban empezaron a hacer lo que popularmente se conoce como una vaca. Un hermano de la novia giró algún dinero, mientras que otros decidieron aportar nuevamente el sobre, todo para que la fiesta siguiera pese a la boda fallida.

Como dato curioso, Mari Luz reveló que “el novio había llevado una caja con botellas de ron, él sacó dos botellas y les dijo ‘tómenselas ustedes para que disfruten’, y ella dijo ‘eso es lo que vamos a hacer’. Y así fue, ella se lo disfrutó”.

Pese a la boda fallida, la celebración se extendió hasta la medianoche.

Aunque Caracol Ahora ha intentado conocer la historia de los directamente involucrados en la boda fallida, por el momento han preferido guardar silencio.