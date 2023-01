Bus intermunicipal con más de 30 pasajeros a bordo se incendió en Turbaco, Bolívar

Según el conductor del vehículo, antes de que se iniciara la conflagración, él había sentido un fuerte olor a material quemado.

Un susto se llevaron 32 pasajeros, el conductor y el ayudante de un bus intermunicipal que cubría la ruta Cartagena – Mahates, a la altura del municipio de Turbaco.

Por fortuna, todas las personas lograron salir antes de que el vehículo fuera consumido en su totalidad por las llamas.

La Policía y el cuerpo de bomberos de Turbaco auxiliaron a los asustados pasajeros.

Arlinson Ospino, conductor del automotor aseguró que sintió un olor fuerte a quemado antes del inicio de la conflagración

“Venía subiendo la loma de Turbaco, me olió a quemado, me orillé y la candela salió por debajo. Solo tuve tiempo para salir del bus”, afirmó el hombre.

Asimismo, Ospino puntualizó que “el carro tiene todos los papeles en regla”.

Las autoridades desconocen hasta el momento cuál fue la causa real de esta conflagración, la cual no dejó víctimas mortales ni heridos.

El cuerpo de bomberos de Turbaco recomendó a los dueños de los automotores que conozcan y sepan cómo funciona el extintor que cada vehículo carga a bordo.