Buscan a extranjero que tendría mal de rabia en Cartagena

Reynaldo Blanco, de 50 años aproximadamente, es requerido por las autoridades de Salud para terminar el esquema de vacunación y evitar que su estado empeore.

La falta de una fotografía del paciente, oriundo de Venezuela, ha dificultado su ubicación.

De acuerdo con el Departamento de Salud, el hombre vendría procedente de Barranquilla y estaría viviendo en un barrio cercano a la terminar de transportes de Cartagena.

Sin embargo, los vecinos del sector dicen no conocerlo.

Las autoridades hacen un llamado al hombre para que se presente en un centro médico y así continuar el tratamiento.

De no recibir atención oportuna, Reynaldo Blanco podría sufrir fiebre y decaimiento hasta llegar a la muerte por la parálisis de músculos respiratorios y cardíacos.

En Cartagena no se presentaba un caso de mal de rabia desde hace más de 22 años.