Buscan a hombre desaparecido tras caer a un arroyo en Barranquilla hace ocho días

En un arroyo que pasa por el barrio Santo Domingo, en el suroccidente de Barranquilla , cayó hace ocho días Máximo González, un hombre de 56 años de edad.

“Al día siguiente nos enteramos que se había caído al arroyo, que se había resbalado; solamente una pareja fue quien lo vio caer”, explicó Regina González, hermana del desaparecido.

Fueron John Jairo Barrios y su esposa quienes intentaron auxiliarlo, sin importar que estuvieran arriesgando sus vidas.

“Yo me bajé de la moto y me tiré, pero del desespero casi me ahogo también. Entonces la mujer me ayudó y ella fue la que me ayudó a salir”, explica John Jairo.

Los familiares de don Máximo llevan buscando su cuerpo desde el pasado jueves, sin embargo aún no han tenido éxito en esta labor.

Mientras esto ocurre en el barrio Santo Domingo, en el barrio La Chinita, de Moradores, las lluvias no dan tregua.

“Fue bastante horrible, ayer hicimos un pequeño video donde demostramos que podíamos navegar como en una especie de balsa, para demostrar realmente el gran daño que hacen estas lluvias”, explica Carlos Rodríguez, miembro de la JAC del barrio La Chinita.

En Palmar de Varela, al oriente del departamento del Atlántico, el agua inundó las calles y hasta el momento deja a 300 familias afectadas.