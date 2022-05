Camión chocó en medio de aguacero en Barranquilla, pero no fue culpa de la lluvia sino de ladrones

Un aguacero en Barranquilla provocó varias emergencias. Una de ellas la sufrió el conductor de un camión, pero no por las inundaciones, sino por un grupo de jóvenes que, aprovechando el temporal, intentó abordar el vehículo para asaltarlo.

"En el arroyo de la 50 le salieron unos muchachos, como que lo iban a atracar, y él le sacó el zigzag y se voló el bulevar y le pegó a la camioneta del hijo mío acá, gracias a Dios que no hubo daños humanos sino materiales", relató Rubén Rodríguez, padre de uno de los afectados en el accidente.

El camión quedó atascado sobre la vía donde se realizan algunas obras, mientras que el vehículo con el que colisionó sufrió daños en una de las puertas.

Más emergencias en Barranquilla por el aguacero

Una familia en el barrio San Salvador tuvo que pasar la noche a la intemperie y bajo el agua luego de que su casa colapsara por la fuerza de la lluvia.

Miryam Olave se salvó por poco de que un muro se desplomara sobre ella. Dijo que sintió "como si fuera como una galleta que eso se iba desmoronando y yo me paré corriendo, cuando yo me paro enseguida cae la pared, una parte de la pared cae encima del multimueble y tumba el televisor y cae todo eso encima de donde yo estaba sentada, que si yo me demoro me cae todo eso encima”.

En Soledad, un taxista quedó atrapado en un arroyo, pero habitantes de la zona ayudaron a rescatarlo sano y salvo.