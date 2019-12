Camión sin frenos chocó tres carros, varias motos y terminó incrustado en la fachada de una casa

En su recorrido hirió a 9 personas y el copiloto del vehículo resultó muerto. Ocurrió en el barrio La Manga, en el sur de Barranquilla.

De acuerdo con testigos, el conductor dijo “me quedé sin frenos, me quedé sin frenos, no me hagan nada”, relató Jesús Antonio Villacop, residente del sector.

Luego de chocar a una camioneta, un taxi y un automóvil, el camión se empotró en el antejardín de una vivienda.

“Cuando vengo llegando veo a personas tiradas en la carretera, heridos y de todo, le doy gracias a Dios que todo fue material, que los niños y todos en la casa están bien”, dijo Luis Carlos Mattos, propietario de la casa afectada.

Nueve personas resultaron heridas y el ayudante del camión falleció en el lugar.

“La mayoría son mototaxistas, hay tres motocicletas comprometidas, esas personas quedaron tendidas en el suelo, y también los conductores de dos vehículos, el del camión y el del taxi”, informó Remberto Quintero, coordinador de Gestión de Riesgos.

El Esmad se hizo presente en el lugar debido a que algunos jóvenes intentaron alterar el orden público.

Le puede interesar: