Cancelación de los Juegos Panamericanos en Barranquilla: ¿Colombia podría ser demandada?

La noticia de que los Juegos Panamericanos 2027 ya no serán en Barranquilla no solo trajo un remezón a nivel deportivo, también lo hizo a nivel político, pues debido a “innumerables incumplimientos del contrato vigente” se decidió que la sede del próximo evento deportivo no sea Colombia.



Héctor Riveros, analista político de Blu Radio, explicó la gravedad de este hecho y los efectos económicos que podría ocasionarle al país.

Riveros comentó que el manejo que se le dio a este contrato es de “incompetencia y negligencia” por parte del Gobierno nacional, por eso sostiene que esto traerá consecuencias para Colombia.

“Evidentemente la noticia es una noticia muy negativa porque los Juegos Panamericanos son un propósito colectivo, es una cosa más simbólica que económica, pero es importante”, argumentó.

Luego, manifestó que este hecho “muestra unas debilidades del gobierno del presidente Petro que son graves”.

Una de estas respecto a la comunicación del mandatario con su equipo de gobierno, pues “el propio presidente hubiera dado la orden de que paguen y hubieran pagado oportunamente”, y otra relacionada con “una especie de de incompetencia, de negligencia, en los equipos más bajos en los ministerios”, más específicamente en los de Deporte y de Hacienda.

¿El Estado podría ser demandado ante tribunales internacionales?

Riveros explicó que esto podría suceder porque “hay un incumplimiento de un contrato y habría qué ver cómo está previsto el contrato, si hay una cláusula penal”. Además, añadió que “Colombia ya había pagado 2,5 millones de dólares, falta ver si los va a lograr recuperar o los va a perder”.

En caso tal de que Colombia llegue a ser demandada, “probablemente haya un arbitraje internacional, en ese caso se suele pactar así, o si no pues puede haber un juez internacional. De hecho, en Colombia no porque el contrato no se realizó en Colombia y seguramente no está sujeto a las autoridades colombianas”.

La situación de la cancelación de los Juegos Panamericanos se complica aún más porque la Procuraduría intervino y le está pidiendo explicaciones al Ministerio de Deporte.