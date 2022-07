Cancelan corralejas en tres municipios de Atlántico: “Decidimos decirle sí a la vida”

Las corralejas , una tradición en la costa Caribe, no se llevarán a cabo este año en tres municipios del Atlántico: Usiacurí, Sabanalarga y Santo Tomás. Esto tras reuniones de sus alcaldes con la gobernación del departamento y consultas a líderes de la comunidad.

“Sí, muy difícil. Entendamos que las corralejas es una tradición de más de 100 años. No fue apresurado, hablamos con los líderes, con los alcaldes en situación similar, conversamos con nuestra gobernadora y escuchamos al presidente electo que nos solicitó no hacer estos eventos. Al final, opiniones divididas, pero decidimos darle prelación a la vida e integridad de las personas y decirle no al maltrato animal”, explica Tomás Guardiola, alcalde de Santo Tomás.

Publicidad

“Como comunidad debemos acatar la decisión, pero ojalá en el futuro se tomen otras medidas, pues es una tradición centenaria y al tomasino le gusta los toros”, dice Antonio Salcedo, uno de los habitantes del municipio.

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, expresó: “Nosotros, desde la gobernación, queremos acompañarlos para que se dinamice la economía, que hoy busquen cultura y gastronomía para divertirnos de una manera más amigable”.