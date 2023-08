Cantante vallenato Julio Rojas niega que transportara dinero para Nicolás Petro o Day Vásquez

En las últimas horas, se pronunció a través de redes sociales el cantante vallenato Julio Rojas, quien fue mencionado en las conversaciones reveladas en las audiencias contra Nicolás Petro y Day Vásquez.

Julio César Rojas Díaz negó haber transportado dinero en efectivo tanto para Daysuris Vásquez como para Nicolás Petro.

Señaló además que en caso de que se inicie una indagación o una investigación preliminar en su contra está totalmente dispuesto y comprometido a colaborar con las autoridades.

“Primero es que yo Julio Rojas no me he prestado ni para recibir dinero, ni para llevar dinero, ni para entregar dinero a absolutamente nadie”, dijo el joven en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“No he recibido una llamada un mensaje que me pidan o me ofrezcan llevarle dinero de algún tipo a alguna persona, así que no entiendo por qué razón están usando y salió mi nombre en esas conversaciones y pusieron mi perfil en esa audiencia pública que la vio prácticamente todo el país”, reiteró.

Asimismo, aclaró las circunstancias en que tuvo contacto con Nicolás Petro y Day Vásquez.

“Creo que las veces que me alcancé a ver con ellos fue netamente profesional, que nos contrataron para cantarle en dos fiestas, pero hasta ahí”, puntualizó.

De otro lado, se espera que la próxima semana la mesa directiva de la Asamblea del Atlántico se reúna para aceptar de manera formal y oficial la renuncia irrevocable que presentó en las últimas horas Nicolás Petro.

Luego de esto serán el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional que definan, de acuerdo con la ley, quién entrará a ocupar esa curul.