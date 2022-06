Capturan a mamá de Samuel Guerrero, bebé hallado muerto en playas de Santa Marta

Jenny Alexandra Higuera Casallas, madre de Samuel Guerrero, el bebé de 2 años que apareció muerto en playas de Buritaca , Santa Marta, fue capturada y tendrá que responder por homicidio agravado.

Los hechos se registraron a comienzos de abril, cuando apareció el cuerpo del niño cerca al mar. Luego fue identificado como Samuel Guerrero e inició una intensa búsqueda de su madre, quien después de varios días apareció recluida en una clínica de Bogotá.

El padre del niño, Edwin Guerrero, viajó a la capital del Magdalena para identificar a su hijo. “Lo último que me imaginaría es que mi hijo estuviera en Santa Marta, la Policía me llama después de que yo hago una denuncia por abuso, o sea ella no respetó las visitas de mi hijo”, indicó el hombre a Noticias Caracol.

Con videos de cámaras de seguridad, las autoridades reconstruyeron los pasos de la mujer y el bebé.

En las próximas horas se espera que se le haga la audiencia de legalización de captura.