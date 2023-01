Capturan a otros tres implicados en el crimen de Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve

Un cuarto sospechoso se había entregado el 24 de diciembre a las autoridades, que presumen que el homicidio de la pareja se dio por el robo de su camioneta.

El vehículo fue encontrado en un paraje de Uribia, en La Guajira, y ya le habían hecho cambio de placas. Eran de Venezuela, registradas en el estado de Lara. El vehículo iba a ser vendido entre 5 y 7 millones de pesos.



#LoÚltimo Camioneta en la que se transportaba la pareja asesinada en Magdalena fue encontrada en La Guajira https://t.co/rUrNitxGbI #PrimeraEdición pic.twitter.com/P1Y5j4DgVe — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 26, 2019

Los tres detenidos al parecer hacen parte de una banda delincuencial conocida como Los Baretos, dedicada al hurto de vehículos en el sector de Buritaca, en Santa Marta, donde fueron asesinados Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve.

Entre los elementos incautados a los presuntos asesinos fueron encontradas las pertenencias de la ecóloga: un teléfono celular, una cámara y su bolso.

Además, tenían en su posesión dos armas de fuego.



Reconstrucción del último viaje de Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve



El viernes 20 de diciembre, la pareja le comunicó a su familia que viajaría en su camioneta Ecosport negra hacia Palomino, en La Guajira, para disfrutar su luna de miel.

La pareja salió de Santa Marta ese viernes sobre las 3:45 de la tarde.

Un video deja ver el paso de la camioneta en troncal del Caribe. Nathalia vestía blusa rosada, sombrero wayú y pantaloneta; su esposo Rodrigo conducía el vehículo.

A las 4:15 p.m., es decir media hora después de haber partido de Santa Marta, la pareja llegó al peaje de Neguanje, en Magdalena. Las fotografías del sistema de seguridad de la caseta ratifican que era el DJ quien conducía.

Otra cámara de seguridad, esta vez en un local comercial, dejó ver el paso de la camioneta por una calle de Guachaca, un corregimiento de Santa Marta. Ya eran las 5: 10 p.m.

El siguiente punto de referencia fue un restaurante de Buritaca, donde un video devela el paso de la camioneta a las 5:37 p.m.



Cómo fue el asesinato de Nathalia y Rodrigo



Nathalia y Rodrigo se detuvieron en un sitio conocido como el mirador de Los Muchachitos, donde a diario llegan decenas de turistas para hacer sus fotos de recuerdo y al parecer, según lo establecido por la Fiscalía, la pareja se detuvo allí para hacer su primera foto de la luna de miel.

Fue en ese momento que la ecóloga llamó a su padre y cuando le hablaba de la magia del lugar, al parecer, del cerro salieron cuatro sujetos que encañonaron a la mujer y su esposo para robarse el carro en el que andaban.

Según contó la misma familia de la antropóloga, de un momento a otro escucharon gritos de Rodrigo en los que pedía que no los mataran.

En la investigación se ha establecido que dos de los asaltantes se llevaron la camioneta rumbo a La Guajira y que el propósito era dejarla en Venezuela, donde les iban a dar unos cuantos millones para pasar la Navidad.

Los otros dos sujetos se quedaron con Nathalia y Rodrigo y al parecer los obligaron a descender por el cerro.

Según las diligencias, los habrían amarrado de manos y los obligaron a caminar más de tres kilómetros,

Cuando los iban a abandonar en un paraje despoblado, uno de los criminales le dijo a su compañero que sospechaba que la mujer sabía quiénes eran y que no podían correr riesgos. En ese momento desenfundó el arma y les disparó en la cabeza.

La Policía intensificó la búsqueda de la pareja de recién casados y el lunes 23 de diciembre un indígena encontró los cuerpos sin vida de los esposos en un paraje de la playa Perico Aguao.

El martes 24 de diciembre, un hombre llegó hasta la URI de la Fiscalía en Santa Marta y dijo tener información valiosa para esclarecer el crimen.

"Esta persona está siendo interrogada por la Fiscalía y la Policía Judicial para tener avances concretos en la investigación", detalló Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa.

Las autoridades manejan dos hipótesis sobre el crimen, aunque la primera es la que tiene más fuerza, según explicó Diana Quiñónez, directora de fiscalías del Magdalena.

La primera “es la de hurto, dado que el vehículo en el cual se transportaban no ha sido encontrado, y una segunda se relaciona a las actividades que venían realizando por su profesión de antropólogos”, dijo.



