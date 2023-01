Capturan en Calamar, Bolívar, a pareja señalada de asesinar a cuatro personas en Barranquilla

Sin dar más detalles, afirman que los obligaron a cometer los crímenes en la finca El Gran Chaparral.

"Eran los que tenían arrendada la casa que tenía el señor en el interior de su lote. Estas personas, después de ocurridos los hechos, huyen del lugar”, explicó el coronel Engelbert Grijalba.

"Llegaron tres manes armados, los muchachos que viven al lado... los que viven al lado de la finca (…) no me dieron nada (...) me obligaron, me obligaron", declaró, por su parte, uno de los capturados.

Frente a las declaraciones de los presuntos asesinos, las autoridades afirman que investigan a profundidad para determinar si existen más personas implicadas en el caso.

