Carlos Caicedo renunció a la Gobernación del Magdalena “para no darle paso a los de antes”

Carlos Caicedo envió su carta de renuncia como gobernador de Magdalena al presidente Gustavo Petro, cargo en el que estará hasta este viernes 13 de octubre. “A partir de mañana queda una Gobernadora encargada del Magdalena hasta que el partido Fuerza Ciudadana presente la terna y el Gobierno nacional designe quien asumirá hasta el próximo 31 de diciembre”, informó.



Según la misiva del saliente funcionario departamental, renuncia “para defender nuestras ideas políticas, para no darle paso a los de antes, a los que saquearon los recursos y bienes públicos de esta ciudad y del departamento, y para defender las ideas de cambio de Fuerza Ciudadana, por la que he luchado con integridad y resiliencia por más de 20 años”.

“No me voy por cansancio, ni porque alguien me lo haya pedido. No tengo miedo a las amenazas e injurias de algunos medios, clanes y fiscales. Me voy porque ya las palabras no son suficientes y preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos”, agregó Carlos Caicedo.

Según el saliente gobernador del Magdalena, su partido lleva “semanas sin poder hacer campaña electoral, ni siquiera tener candidato a la Alcaldía de Santa Marta, en donde somos gobierno en tres oportunidades, luego de las trampas y el actuar perverso de adversarios tradicionales de siempre y de una institucionalidad que se prestó para esta conspiración antidemocrática”.

Y es que este jueves 12 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme el fallo con el que revocó la candidatura a la Alcaldía de Santa Marta de Patricia Caicedo, hermana de Carlos Caicedo, al considerar que estaba inhabilitada para aspirar al cargo.

Esto, porque según lo establecido por ley, no puede postularse a cargos públicos "quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio".

Lea aquí la carta de renuncia de Carlos Caicedo: