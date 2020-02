Carnaval de Barranquilla: horarios especiales que tendrán algunos establecimientos

Del 21 al 24 de febrero, los lugares que vendan bebidas alcohólicas podrán trabajar desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

El 25 de febrero será de 9:00 a.m. a 2:00 a.m.

Nelson Patrón, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana en Barranquilla, afirmó que “los horarios de cierre deben ser respetados, así se evitarán sanciones”.

El consumo y expendio de bebidas alcohólicas en el espacio público estará permitido, teniendo en cuenta que gran parte del carnaval ocurre en las calles de La Arenosa.

Además, tenga en cuenta cómo funciona la restricción de pico y placa:

Viernes 21 de febrero: 1-2-3 6:00 p.m. a sábado 6:00 a.m.

Sábado 22 de febrero: 4-5-6-7 11:00 a.m. a domingo 6:00 a.m.

Domingo 23 de febrero: 8-9-0 11:00 a.m. a lunes 6:00 a.m.

Si evade esta restricción, deberá pagar una multa de $ 438.900.

Este es el decreto expedido por la Alcaldía de Barranquilla: