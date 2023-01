Carne de tortuga, chigüiro y conejo, el menú oculto de un traficante de animales en Bolívar

Un hombre fue detenido cuando viajaba entre Turbaco y Cartagena con 57 reptiles, partes de roedor y un animal congelado que pretendía vender para alimento.

El capturado de 58 años quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

Según el informe oficial, el detenido habría matado a 57 reptiles, al igual que chigüiros y conejos para vender su carne, una práctica que está prohibida.

El hombre que pretendía ganar dinero a costa de esta práctica prohibida fue el capturado en flagrancia por la policía metropolitana de Cartagena.

El intendente Edu Pacheco, jefe de la policía ambiental de Cartagena, dijo que "el valor económico de estas tortugas es de 236 millones de pesos, pero el daño que se le hace al ecosistema es muy grave ya que no se puede subsanar, cada tortuga pone entre 30 y 40 huevos que el próximo año ya no estarán acá".

La captura se materializó en un bus de una empresa de servicio intermunicipal que cubría la ruta Turbaco - Cartagena cuando al ser requerido por las unidades policiales, en una requisa el compartimiento de bodegas, fueron halladas las partes animales en un costal.