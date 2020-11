Cartagena, colapsada por fuertes lluvias que generan inundaciones y deslizamientos

Las fuertes lluvias que iniciaron en Cartagena desde la tarde del viernes continuaron en la madrugada de este sábado generando inundaciones en las principales avenidas, calles, parqueaderos y casas.

Los afectados por las emergencias narran los momentos de angustia que han vivido.

“En mi casa tuvimos que alzar colchones y cuando ya los levantamos ya para qué, se me mojó todo eso. Me siento mal porque yo no esperaba esto, la madrugada fue increíble mis dos hijos también lloraban”, comentó Ricardo Castro, uno de los afectados.

Por otra parte, vehículos que estaban parqueados o se movilizaban por distintas zonas de la ciudad quedaron atrapados.

En los sectores de La Popa y Los Cerros de Albornoz hay alerta por el deslizamiento de tierras. Autoridades declararon calamidad pública y reportaron emergencias en el 70 % de los barrios de la ciudad.

Las calles del Centro Histórico también se encuentran inundadas, así como varios colegios en los que se realizarían las pruebas Saber.

“En algunas instituciones educativas no se ha podido entrar, pero en otras hay normalidad. Les queremos decir a los padres de familias que estamos en conversaciones con el Icfes para que los estudiantes que no pudieron hacer la prueba sean reprogramados”, comentó Olga Acosta, secretaria de Educación de Cartagena.

El procurador Fernando Carrillo lanzó una alerta por la difícil situación:

🚨🚨🚨S.O.S Cartagena. Clara calamidad pública. Inundaciones y muchas vidas en riesgo. Barrios muy afectados: Pozón, Villa Rosita, Socorro, Sector Industrial de Mamonal, Palmeras, Policarpa, Ricaurte, Fredonia, deslizamientos en varios sectores. @UNGRD @PGN_COL — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) November 14, 2020

En el municipio de Turbaco, norte Bolívar, también se reportan inundaciones en vías y casas.