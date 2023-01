Cartagena es una de las dos ciudades más pobres de Colombia: 35 mil personas viven en la indigencia

Más de 268 mil habitantes, un 26% de la población, viven en condición de pobreza, según el estudio presentado por Cartagena cómo vamos.

De acuerdo con los investigadores, el ingreso promedio de los cartageneros es inferior en un 29,3% al salario mínimo y junto a Cali, La Heroica va de última en la lucha contra la pobreza.

“Cartagena sigue teniendo más de 260 mil ciudadanos en condición de pobreza monetaria y cerca de 35 mil personas en la pobreza monetaria extrema, pero cuando nos vamos a la zona rural vemos que el 96% de los habitantes tiene necesidades básicas insatisfechas”, explicó la directora de Cartagena Cómo Vamos, María Claudia Peñas.

Las cifras concuerdan con la percepción de los ciudadanos, quienes creen que el progreso de la ciudad es nulo.

“Cartagena sigue estando estancado y no vamos a poder avanzar si no sabemos qué queremos realmente”, expresó Stefania Grajales, residente de la ciudad.

Y al tiempo que los ingresos siguen en descenso el desempleo sigue subiendo; cerca del 54% de los trabajadores desempeñan actividades económicas informales.

A esto se suma la baja calidad en educación.

“Solo un colegio público de Cartagena logró la categoría A+, que es la más alta en las pruebas Saber”, señaló la directora de Cartagena Cómo Vamos.

De acuerdo con los expertos, una solución sería el aumento del presupuesto anual.

“Aprobar el plan maestro de educación; en salud, mejorar la red primaria pública; en vivienda, reubicación de las viviendas en alto riesgo no mitigable; acueducto y alcantarillado, priorizar la zona rural de Cartagena”, argumentó Peñas.

No obstante, el estudio desvela aspectos positivos como la disminución en homicidios, mortalidad materno-infantil, embarazo adolescente y deserción escolar.

Frente a este panorama, Cartagena Cómo Vamos recomendó a los ciudadanos conocer a fondo las propuestas de los candidatos para escoger correctamente a quien llevará las riendas de la ciudad por los próximos 4 años.